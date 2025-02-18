Spiegel: В Германии расследуют возможную диверсию против судна ВМФ

Прокуратура в немецком Ростоке якобы ведет расследование по подозрению в диверсии против судна военного флота Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, в 2024 году, когда тральщик-искатель мин стоял на верфи Tamsen в Ростоке на Балтийском море, кто-то обрезал кабели, расположенные за внешними люками судна. Эксперты исключили версию о попытке их кражи и основной версией рассматривают саботаж.

Этот инцидент стал вторым подозрительным случаем на флоте за относительно короткий промежуток времени – также выяснилось, что в конце 2024 года неизвестные лица пытались нанести серьезный ущерб недавно достроенному корвету Emden, сбросив в его двигательную систему десятки килограммов мелких металлических элементов. По словам источников, если бы этого никто не заметил, они бы нанесли большой ущерб во время движения и корабль оказался бы выведенным из строя на длительное время.

В прокуратуре Ростока на запрос издания подтвердили, что действительно ведут расследование по подозрениям в диверсии, но из-за чувствительности вопроса не могут дать подробных комментариев.

На прошлой неделе инспектор флота Ян Кристиан Каак в интервью Spiegel упомянул, что за последние несколько месяцев зафиксировано несколько инцидентов, которые могли быть попытками диверсий против судов флота во время пребывания на верфи, и что после этого усилили меры по охране судов.

Он также упомянул о попытках неизвестных лиц установить контакт с военнослужащими флота вблизи баз, похоже, с целью завербовать их в качестве информаторов.

Также сообщалось, что над базами Бундесвера и другими военными и стратегическими объектами неоднократно фиксировали беспилотники.

Норвежские спецслужбы предупредили, что в 2025 году ожидают возможных диверсий с "российским следом".