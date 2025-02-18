У Литві вважають можливим направлення до України інструкторів, та не контингенту

У Литві вважають, що країна могла б направити в Україну військових інструкторів для підготовки українських військових, але поки що не розглядає ініціативу щодо розміщення контингенту для стримування РФ в Україні.

Про це заявила старша радниця президента Литви Гітанаса Науседи Аста Скайсгіріте, цитує LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок, 18 лютого, Скайсгіріте сказала, що Литва безсумнівно "могла б допомогти Україні з інструкторами".

"Наразі ми не говоримо про відправку будь-якого військового контингенту в Україну", – заявила вона.

За словами Скайсгіріте, перш ніж Європа відправить військовий контингент, необхідно знайти рішення, які убезпечать військовослужбовців.

"Країни ЄС могли б відправити миротворців в Україну, але проблема полягає в безпеці та житті цих миротворців. Ми, безумовно, не хочемо втрачати наших військових, тому повинні думати про те, як їх захистити", – підкреслила вона.

За її словами, питання розгортання військового контингенту ЄС в Україні все ще обговорюється. Водночас радниця Науседи сумнівається, що в Україні можливо розмістити миротворців ООН.

"Для цього потрібна згода обох сторін [війни]. Можливість такої угоди існує в теорії, але я сумніваюся, що вона буде життєздатною на практиці", – зазначила вона.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну як частину гарантій безпеки.

А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".

Водночас за даними ЗМІ, європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку загалом 25-30 тисяч військовослужбовців.