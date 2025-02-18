В Литве считают возможным направление в Украину инструкторов, но не контингента

В Литве считают, что страна могла бы направить в Украину военных инструкторов для подготовки украинских военных, но пока не рассматривает инициативу по размещению контингента для сдерживания РФ в Украине.

Об этом заявила старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 18 февраля, Скайсгирите сказала, что Литва, несомненно, "могла бы помочь Украине с инструкторами".

"Пока мы не говорим об отправке какого-либо военного контингента в Украину", – заявила она.

По словам Скайсгирите, прежде чем Европа отправит военный контингент, необходимо найти решения, которые обезопасят военнослужащих.

"Страны ЕС могли бы отправить миротворцев в Украину, но проблема заключается в безопасности и жизни этих миротворцев. Мы, безусловно, не хотим терять наших военных, поэтому должны думать о том, как их защитить", – подчеркнула она.

По словам Скайсгирите, прежде чем Европа отправит военный контингент, необходимо найти решения, которые обезопасят военнослужащих.

"Для этого нужно согласие обеих сторон [войны]. Возможность такого соглашения существует в теории, но я сомневаюсь, что оно будет жизнеспособным на практике", – отметила она.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину как часть гарантий безопасности.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".

В то же время по данным СМИ, европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", обсуждают отправку в целом 25-30 тысяч военнослужащих.