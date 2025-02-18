У Кремлі заявили, що РФ не заперечує проти вступу України в ЄС, у той час як приєднання до НАТО є "явною загрозою" для Росії.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбувається зустріч міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Відповідаючи на запитання щодо того, що у червні 2024 року Київ і Брюссель офіційно відкрили переговори про вступ України до ЄС, речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що це питання про "процеси економічної інтеграції".

"Тут, звичайно, ніхто нічого не може диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", – сказав він.

Пєсков зазначив, що ця позиція "не стосується участі України у військових альянсах", оскільки бажання України вступити до НАТО "розглядається як явна загроза в очах Путіна".

"Звичайно, наша позиція в питаннях, пов'язаних з безпекою, обороною і військовими альянсами, абсолютно різна. У нас там інший підхід, і всі це знають", – додав він.

Нагадаємо, 12 лютого глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не вважають вступ України у НАТО реалістичною складовою мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

Згодом в адміністрації Трампа заявили, що все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.