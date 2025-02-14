У Трампа кажуть, що все ж не виключають можливості взяти Україну у НАТО

Один з високопосадовців нової адміністрації США заявив, що Штати все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому, що суперечить заявам особисто президента Дональда Трампа і нового глави Пентагону.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Заступник посланника з питань України Джон Коул на питання журналістів про шанси на членство України в НАТО сказав, що це питання "все ще на столі".

Він додав, що те саме стосується і можливого повернення Україною контролю над усією своєю суверенною територією.

Ці заяви суперечать словам очільника Пентагону Піта Гегсета, який 12 лютого заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не готові запросити Україну у НАТО.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

На питання про те, чи не надто США поступаються Путіну ще до початку переговорів, Коул відповів: "Дехто про це каже, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".

Читайте також: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.



