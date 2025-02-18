В Кремле заявили, что РФ не возражает против вступления Украины в ЕС, в то время как присоединение к НАТО является "явной угрозой" для России.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Отвечая на вопрос о том, что в июне 2024 года Киев и Брюссель официально открыли переговоры о вступлении Украины в ЕС, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это вопрос о "процессах экономической интеграции".

"Здесь, конечно, никто ничего не может диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать", – сказал он.

Песков отметил, что эта позиция "не касается участия Украины в военных альянсах", поскольку желание Украины вступить в НАТО "рассматривается как явная угроза в глазах Путина".

"Конечно, наша позиция в вопросах, связанных с безопасностью, обороной и военными альянсами, абсолютно разная. У нас там другой подход, и все это знают", – добавил он.

Напомним, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украиной контроля над всей ее территорией – нереалистичная идея, и что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичной составляющей мирного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

Впоследствии в администрации Трампа заявили, что все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.