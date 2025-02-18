Fox News: США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план об Украине

США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

Об этом сообщила ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Несколько иностранных дипломатических источников сообщили, что США и Россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием для успеха процесса урегулирования российско-украинской войны.

Собеседник со стороны США, знакомый с переговорами, смягчил это утверждение, утверждая, что тема выборов обсуждается и "это может быть частью будущих переговоров, но не сегодня".

Белый дом пока не комментировал эту информацию, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Многочисленные иностранные дипломатические источники предоставили телеканалу такое видение от украинской стороны: "Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также он убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Трамп готов принять любой исход выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки. Трамп и Путин оценивают шансы действующего президента Украины быть переизбранным как низкие".

18 февраля в столице Саудовской Аравии завершились первые за много лет переговоры делегаций Соединенных Штатов и России на высоком уровне.

В Госдепе Соединенных Штатов по их итогу сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.