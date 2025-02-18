До Литви не пустили росіянина за символіку ППО Росії на вантажівці

Литовські прикордонники не пропустили росіянина до країни через кордон через те, що він розмістив заборонену символіку на кабіні його вантажівки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, прикордонники не пропустили громадянина Росії на в'їзд до Литви через пункт пропуску пункт "Медінінкай" через розміщення забороненої символіки в кабіні його вантажівки.

Вони помітили в кабіні вантажівки, що в'їжджала до Литви, символіку сил протиповітряної оборони РФ.

Фото: LRT

За кермом автомобіля з російськими номерами перебував 38-річний громадянин Росії.

Прикордонники в адміністративному порядку наклали на громадянина Росії адміністративний штраф у розмірі 150 євро, а після складання процесуальних документів іноземець вилучив заборонену символіку.

Після відмови у в'їзді до Литви росіянин на автомобілі повернувся до Білорусі.

Литовський мовник зазначив, що в країні заборонено публічно демонструвати символіку радянського, тоталітарного або авторитарного режимів.

Зокрема у квітні 2022 року в Литві заборонили георгіївські (чорно-помаранчеві) стрічки та інші символи війни Росії проти України.

Увечері 13 лютого на знаку посольства Сполучених Штатів у Литві намалювали літеру Z, порушника встановлюють.