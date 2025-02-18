В Литву не пустили россиянина из-за символики ПВО России на грузовике

Литовские пограничники не пропустили россиянина в страну через границу из-за того, что он разместил запрещенную символику на кабине его грузовика.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, пограничники не пропустили гражданина России на въезд в Литву через пункт пропуска пункт "Медининкай" из-за размещения запрещенной символики в кабине его грузовика.

Они заметили в кабине грузовика, въезжавшего в Литву, символику сил противовоздушной обороны РФ.

Фото: LRT

За рулем автомобиля с российскими номерами находился 38-летний гражданин России.

Пограничники в административном порядке наложили на гражданина России административный штраф в размере 150 евро, а после составления процессуальных документов иностранец изъял запрещенную символику.

После отказа во въезде в Литву россиянин на автомобиле вернулся в Беларусь.

Литовский вещатель отметил, что в стране запрещено публично демонстрировать символику советского, тоталитарного или авторитарного режимов.

В частности, в апреле 2022 года в Литве запретили георгиевские (черно-оранжевые) ленты и другие символы войны России против Украины.

Вечером 13 февраля на знаке посольства Соединенных Штатов в Литве нарисовали букву Z, нарушителя устанавливают.