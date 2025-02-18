В Литву не пустили россиянина из-за символики ПВО России на грузовике
Новости — Вторник, 18 февраля 2025, 17:10 —
Литовские пограничники не пропустили россиянина в страну через границу из-за того, что он разместил запрещенную символику на кабине его грузовика.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, пограничники не пропустили гражданина России на въезд в Литву через пункт пропуска пункт "Медининкай" из-за размещения запрещенной символики в кабине его грузовика.
Они заметили в кабине грузовика, въезжавшего в Литву, символику сил противовоздушной обороны РФ.
За рулем автомобиля с российскими номерами находился 38-летний гражданин России.
Пограничники в административном порядке наложили на гражданина России административный штраф в размере 150 евро, а после составления процессуальных документов иностранец изъял запрещенную символику.
После отказа во въезде в Литву россиянин на автомобиле вернулся в Беларусь.
Литовский вещатель отметил, что в стране запрещено публично демонстрировать символику советского, тоталитарного или авторитарного режимов.
В частности, в апреле 2022 года в Литве запретили георгиевские (черно-оранжевые) ленты и другие символы войны России против Украины.
Вечером 13 февраля на знаке посольства Соединенных Штатов в Литве нарисовали букву Z, нарушителя устанавливают.