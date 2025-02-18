Прем’єрка Данії закликала до радикального збільшення оборонних витрат країни

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила данський парламент, що нинішня геополітична і безпекова ситуація "гірша за холодну війну", і закликала до радикального збільшення оборонних витрат Данії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Під час сесії запитань і відповідей з депутатами парламенту Фредеріксен розповіла про вчорашні дискусії в Парижі, скликані президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Ми перебуваємо в набагато складнішій ... і небезпечнішій безпековій ситуації, ніж будь-коли за мого життя. Це гірше, ніж за часів холодної війни", – сказала вона.

Вона попередила, що Росія може знову опинитися в змозі напасти на Україну або інші країни, якщо мирне врегулювання не буде довготривалим і не міститиме суттєвих гарантій безпеки.

Підтверджуючи вчорашні повідомлення ЗМІ, Фредеріксен повідомила законодавцям, що її уряд запропонує нові плани в цій сфері в середу, надавши додаткові повноваження начальнику Генерального штабу для прийняття необхідних рішень щодо закупівель у скорочені строки.

Раніше Метте Фредеріксен натякнула, що допускає участь своєї країни у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

Перед цим видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція.