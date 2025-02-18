Прем’єрка Данії обережно допустила участь у контингенті союзників в Україні

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен натякнула, що допускає участь своєї країни у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Financial Times.

Фредеріксен сказала, що "відкрита до обговорення багатьох речей", у тому числі потенційного контингенту.

"Але також хочу наголосити, що є дуже багато аспектів, які потрібно прояснити, перш ніж ми дійдемо до цієї ситуації. Тому що йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок", – зазначила вона.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція.

Британські законодавці від основних партій хочуть винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про участь британських військ у контингенті в Україні.