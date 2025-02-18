Премьер Дании призвала к радикальному увеличению оборонных расходов страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датский парламент, что нынешняя геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью "хуже холодной войны", и призвала к радикальному увеличению оборонных расходов Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Во время сессии вопросов и ответов с депутатами парламента Фредериксен рассказала о вчерашних дискуссиях в Париже, созванных президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы находимся в гораздо более сложной ... и более опасной ситуации с безопасностью, чем когда-либо при моей жизни. Это хуже, чем во времена холодной войны", – сказала она.

Она предупредила, что Россия может снова оказаться в состоянии напасть на Украину или другие страны, если мирное урегулирование не будет долговременным и не будет содержать существенных гарантий безопасности.

Подтверждая вчерашние сообщения СМИ, Фредериксен сообщила законодателям, что ее правительство предложит новые планы в этой сфере в среду, предоставив дополнительные полномочия начальнику Генерального штаба для принятия необходимых решений по закупкам в сокращенные сроки.

Ранее Метте Фредериксен намекнула, что допускает участие своей страны в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

Перед этим издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.