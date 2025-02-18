Рейтинг фаворита виборів у Німеччині – найнижчий за останні півтора року
За кілька днів до дострокових виборів у Німеччині рейтинг найпопулярнішої партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), знизився до мінімуму за останні півтора року.
Такими є результати опитування інституту дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
Згідно з результатами, ХДС після втрати 2 пунктів у порівнянні з попереднім опитуванням все ще на першому місці з 27%, але його рейтинг впав до найнижчого значення за останні 1,5 року.
ХДС/ХСС востаннє досягали 27% в цьому опитуванні в серпні 2023 року.
Друге місце в рейтингу посідає ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка втратила 1 пункт і має 20%.
Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца набрала 1 пункт і її рейтинг складає 17%.
"Зелені" з 12% та Вільна демократична партія з 4% зберігають стабільність рейтингів.
Несподіваний результат в опитуванні отримала Ліва партія. З ростом на 3 пункти партія піднялася до 9 відсотків, потроївши свої рейтинги схвалення протягом шести тижнів. Альянс Сари Вагенкнехт залишився на рівні 5% і, таким чином, може пройти до Бундестагу.
Результати опитування YouGov суттєво відрізняються від результатів інших соціологічних інститутів. Наприклад, в Insa, Forsa та Forschungsgruppe Wahlen ХДС отримав 30%, а в infratest dimap – навіть 32%.
Більшість соціологічних інститутів дають Лівій партії 6-7%, а СДПН – 14-16%.
Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН". Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.
Читайте також статтю Перші європейські вибори Трампа: як втручання США вплине на голосування у Німеччині.