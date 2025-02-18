Рейтинг фаворита виборів у Німеччині – найнижчий за останні півтора року

За кілька днів до дострокових виборів у Німеччині рейтинг найпопулярнішої партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), знизився до мінімуму за останні півтора року.

Такими є результати опитування інституту дослідження громадської думки YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Згідно з результатами, ХДС після втрати 2 пунктів у порівнянні з попереднім опитуванням все ще на першому місці з 27%, але його рейтинг впав до найнижчого значення за останні 1,5 року.

ХДС/ХСС востаннє досягали 27% в цьому опитуванні в серпні 2023 року.

Друге місце в рейтингу посідає ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка втратила 1 пункт і має 20%.

Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца набрала 1 пункт і її рейтинг складає 17%.

"Зелені" з 12% та Вільна демократична партія з 4% зберігають стабільність рейтингів.

Несподіваний результат в опитуванні отримала Ліва партія. З ростом на 3 пункти партія піднялася до 9 відсотків, потроївши свої рейтинги схвалення протягом шести тижнів. Альянс Сари Вагенкнехт залишився на рівні 5% і, таким чином, може пройти до Бундестагу.

Результати опитування YouGov суттєво відрізняються від результатів інших соціологічних інститутів. Наприклад, в Insa, Forsa та Forschungsgruppe Wahlen ХДС отримав 30%, а в infratest dimap – навіть 32%.

Більшість соціологічних інститутів дають Лівій партії 6-7%, а СДПН – 14-16%.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН". Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.

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