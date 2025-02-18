За несколько дней до досрочных выборов в Германии рейтинг самой популярной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), снизился до минимума за последние полтора года.

Таковы результаты опроса института исследования общественного мнения YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Согласно результатам, ХДС после потери 2 пунктов по сравнению с предыдущим опросом все еще на первом месте с 27%, но его рейтинг упал до самого низкого значения за последние 1,5 года.

ХДС/ХСС последний раз достигали 27% в этом опросе в августе 2023 года.

Второе место в рейтинге занимает ультраправая "Альтернатива для Германии", которая потеряла 1 пункт и имеет 20%.

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца набрала 1 пункт и ее рейтинг составляет 17%.

"Зеленые" с 12% и Свободная демократическая партия с 4% сохраняют стабильность рейтингов.

Неожиданный результат в опросе получила Левая партия. С ростом на 3 пункта партия поднялась до 9 процентов, утроив свои рейтинги одобрения в течение шести недель. Альянс Сары Вагенкнехт остался на уровне 5% и, таким образом, может пройти в Бундестаг.

Результаты опроса YouGov существенно отличаются от результатов других социологических институтов. Например, в Insa, Forsa и Forschungsgruppe Wahlen ХДС получил 30%, а в infratest dimap – даже 32%.

Большинство социологических институтов дают Левой партии 6-7%, а СДПГ – 14-16%.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по усилению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ". Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.

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