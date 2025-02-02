Близько 80 тисяч осіб вийшли на протест проти співпраці з ультраправими у Берліні

За даними поліції, близько 80 000 людей вийшли у Берліні на демонстрацію проти співпраці з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні проти співпраці з "АдН". Ближче до вечора поліція говорила про близько 80 000 осіб, організатори заявили про 250 000 учасників.

фото dpa

Демонстрація простяглася від Колони Перемоги до штаб-квартири партії ХДС. На вулиці 17-го червня перед будівлею Бранденбурзького парламенту

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Демонстранти перед цим зібралися перед Рейхстагом. Лідери СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен, а також генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш також були там. За словами Клінгбайля, він хотів послати сигнал, що в цій країні є сильний демократичний центр, і що праві екстремісти не повинні мати права голосу в політиці.

Девіз демонстрації – "Повстання порядних людей – ми є захистом!". Багато учасників мали при собі плакати і транспаранти. На них, зокрема, було написано: "Фріц, послухай маму", "5 хвилин до 1933 року", "Ні Мерцу в лютому".

Журналіст Мішель Фрідман, який кілька днів тому на знак протесту вийшов з ХДС, нагадав усім на відкритті мітингу про обіцянку, що гідність кожної людини є недоторканною.

Щодо "АдН" Фрідман додав: "Партія ненависті – це партія, яка не стоїть на ґрунті демократії".

Колишній голова Ради Євангелічної церкви Німеччини (EKD) Генріх Бедфорд-Штром попередив, що ще одне спільне голосування з партією, яка частково є правоекстремістською, слід виключити раз і назавжди. "Не можна об'єднувати зусилля з тими, хто зневажає людську гідність, і крапка", – сказав він.

До демонстрації закликали організація Campact, DGB Берлін-Бранденбург і "П'ятниці заради майбутнього". Після мітингу-відкриття була запланована демонстраційна хода до Будинку Конрада Аденауера, партійної штаб-квартири ХДС в районі Тіргартен, що в Берліні.

Люди також вийшли на вулиці в Регенсбурзі, Ульмі, Кілі, Потсдамі та Брауншвейгу. Під гаслом "Кольорові замість коричневих" любителі водних видів спорту провели в Кельні демонстрацію на 350 човнах. У сонячну погоду вони вишикувалися один за одним на Рейні. Вони тримали транспаранти з гаслами "Ні расизму" і "За демократію і різноманітність".

Цього тижня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Cвіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.