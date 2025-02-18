Латвія вирішила витрачати мінімум 4% ВВП на оборону з 2026 року

Латвійський уряд на засіданні у вівторок, 18 лютого, ухвалив рішення витратити на оборону щонайменше 4% валового внутрішнього продукту країни з наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

На пресконференції після засідання уряду премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня підтвердила збільшення оборонних витрат.

"Бачачи цілі НАТО, ми розуміємо, що нам доведеться шукати шляхи, щоб з наступного року витрачати не менше 4% ВВП, але вже в найближчі кілька років ми повинні рухатися до 5%", – заявила вона.

Сіліня зазначила, що для збільшення частки бюджету, яка виділяється на оборону, доведеться переглянути бюджети всіх міністерств, а не тільки Міністерства оборони.

Крім того, за її словами, фінансування для збільшення оборонних витрат Латвії має надійти з кількох джерел, зокрема й від Європейського Союзу.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

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