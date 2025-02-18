Лідери проєвропейських груп Європарламенту закликали Європу подвоїти зусилля задля зміцнення власної безпеки і підтримки України і виступили проти виключення ЄС і України з переговорного процесу щодо завершення війни.

Про це йдеться у заяві лідерів чотирьох великих груп Європарламенту, яку зокрема поширила група "Прогресивні соціалісти і демократи", передає "Європейська правда".

Окрім "Соціалістів і демократів", заяву підписали лідери Європейської народної партії, Renew та Зелених.

Політики заявляють, що Європа більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати у захисті спільних цінностей та інтересів, включаючи подальшу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми повинні прийняти цю нову реальність і подвоїти наші спільні європейські зусилля на захист України та європейської безпеки в цілому, створивши надійне і сильне стримування проти будь-якої агресії проти ЄС та його партнерів", – йдеться у заяві.

У Європарламенті наголосили, що Європейський Союз і його держави-члени не мають іншого вибору, окрім як вжити негайних заходів разом з НАТО і союзниками-однодумцями поза межами ЄС, щоб інвестувати в більш ефективну і інтегровану європейську архітектуру безпеки і оборони.

Також підписанти закликали до створення правового режиму, що дозволить конфіскувати російські активи, заморожені ЄС.

"Ми продовжуємо бути з народом України і підтримуємо її повну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Не може бути жодних переговорів щодо України без участі України та Європейського Союзу за столом переговорів. Не може бути переговорів про європейську безпеку без Європейського Союзу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц відкинув твердження, що Сполучені Штати спілкуються з Росією за спинами у України і Євросоюзу.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон ініціював екстрений саміт 17 лютого після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

У вівторок президентка Єврокомісії зустрілася із спецпосланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. У розмові вона акцентувала, серед іншого, на тому, що внесок Європи у підтримку України не можна вважати меншим за американський.