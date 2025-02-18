Лидеры проевропейских групп Европарламента призвали Европу удвоить усилия для укрепления собственной безопасности и поддержки Украины и выступили против исключения ЕС и Украины из переговорного процесса по завершению войны.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех больших групп Европарламента, которое в частности распространила группа "Прогрессивные социалисты и демократы", передает "Европейская правда".

Кроме "Социалистов и демократов", заявление подписали лидеры Европейской народной партии, Renew и Зеленых.

Политики заявляют, что Европа больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты в защите общих ценностей и интересов, включая дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы должны принять эту новую реальность и удвоить наши совместные европейские усилия в защиту Украины и европейской безопасности в целом, создав надежное и сильное сдерживание против любой агрессии против ЕС и его партнеров", – говорится в заявлении.

В Европарламенте отметили, что Европейский Союз и его государства-члены не имеют другого выбора, кроме как принять немедленные меры вместе с НАТО и союзниками-единомышленниками за пределами ЕС, чтобы инвестировать в более эффективную и интегрированную европейскую архитектуру безопасности и обороны.

Также подписанты призвали к созданию правового режима, что позволит конфисковать российские активы, замороженные ЕС.

"Мы продолжаем быть с народом Украины и поддерживаем ее полную независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.

Не может быть никаких переговоров по Украине без участия Украины и Европейского Союза за столом переговоров. Не может быть переговоров о европейской безопасности без Европейского Союза", – говорится в заявлении.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Волц отверг утверждение, что Соединенные Штаты общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал экстренный саммит 17 февраля после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Во вторник президент Еврокомиссии встретилась с спецпосланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В разговоре она акцентировала, среди прочего, на том, что вклад Европы в поддержку Украины нельзя считать меньше американского.