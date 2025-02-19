У Литві зібрали майже 2 млн євро на дрони для України

Напередодні третіх роковин початку великої війни Росії проти України в Литві вже втретє проводиться акція солідарності Radarom! – менше ніж за тиждень до кінця акції зібрали майже 2 млн євро.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як розповів мовник, жителі Литви та компанії пожертувавли на акцію 1 млн 928 тисяч євро.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, підуть на закупівлю безпілотників та засобів боротьби з дронами литовського виробництва, а третина, що залишилася, буде використана на закупівлю обладнання, виготовленого в Україні.

Кампанія триватиме до 24 лютого – дня третіх роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що найбільші внески зробили AB Telia Lietuva та SBA Grupė, які долучилися до кампанії в перші години, NT Service, яка передала Україні 50 засобів боротьби з дронами, Асоціація муніципалітетів Литви, Lonas, Brolis Semiconductors, Duvait, Гільдія пивоварів Литви та Biuro mašinos.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.