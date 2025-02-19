В Литве собрали почти 2 млн евро на дроны для Украины

Накануне третьей годовщины начала большой войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom! – менее чем за неделю до конца акции собрали почти 2 млн евро.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как рассказал вещатель, жители Литвы и компании пожертвовали на акцию 1 млн 928 тысяч евро.

Две трети средств, собранных во время кампании, пойдут на закупку беспилотников и анти-беспилотников литовского производства, а оставшаяся треть будет использована на закупку оборудования, изготовленного в Украине.

Кампания продлится до 24 февраля – дня третьей годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Отмечается, что наибольшие взносы сделали AB Telia Lietuva и SBA Grupė, которые присоединились к кампании в первые часы, NT Service, которая передала Украине 50 антидрон, Ассоциация муниципалитетов Литвы, Lonas, Brolis Semiconductors, Duvait, Гильдия пивоваров Литвы и Biuro mašinos.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.