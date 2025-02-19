Чехія та Словаччина дистанціюються від ідеї відправки миротворців в Україну

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі "не хоче спекулювати" щодо можливого відправлення чеських миротворчих сил в Україну, а його словацький колега Юрай Бланар взагалі відкинув таку можливість.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Очільники МЗС Чехії та Словаччини зустрілися у Празі, де обговорили поточні геополітичні події, безпекову конференцію у Мюнхені, переговори між американською та російською делегаціями у Саудівській Аравії та екстрений саміт у Парижі.

Ліпавський заявив, що не хоче обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні, оскільки "потенційне мирне врегулювання або гарантії від різних сторін залишаються невідомими".

"Я дійсно не хочу спекулювати на темі відправки будь-яких військ або сил в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна домовленість, якими будуть гарантії різних сторін. Тому я максимально стриманий щодо цього і не спекулюю публічно на цій темі", – сказав очільник чеського МЗС.

Своєю чергою, Бланар заявив, що Словаччина не відправить свої війська в Україну.

"Наша позиція досить чітка. Словаччина не відправить свої війська на територію України", – сказав він.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.