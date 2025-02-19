Чехия и Словакия дистанцируются от идеи отправки миротворцев в Украину

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что пока "не хочет спекулировать" относительно возможной отправки чешских миротворческих сил в Украину, а его словацкий коллега Юрай Бланар вообще открыл такую возможность.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Руководители МИД Чехии и Словакии встретились в Праге, где обсудили текущие геополитические события, конференцию по безопасности в Мюнхене, переговоры между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии и экстренный саммит в Париже.

Липавский заявил, что не хочет обсуждать вопрос развертывания миротворческих сил в Украине, поскольку "потенциальное мирное урегулирование или гарантии от разных сторон остаются неизвестными.

"Я действительно не хочу спекулировать на теме отправки каких-либо войск или сил в Украину. Мы вообще не знаем, какой будет потенциальная мирная договоренность, какими будут гарантии различных сторон. Поэтому я максимально сдержан в этом отношении и не спекулирую публично на этой теме", – сказал глава чешского МИД.

В свою очередь, Бланар заявил, что Словакия не отправит свои войска в Украину.

"Наша позиция достаточно четкая. Словакия не отправит свои войска на территорию Украины", – сказал он.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.