ЗМІ: Мелоні сумнівається в доцільності відправки військ в Україну

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Про це повідомили джерела AFP, інформує "Європейська правда".

За даними агентства, про це Мелоні сказала після того, як вона приєдналася до інших європейських лідерів на екстреному саміті у Парижі напередодні.

Джерело агентства вказало, що, за словами італійської прем’єрки, відправка військ – "найскладніший і найменш ефективний" спосіб забезпечити мир в Україні.

Мелоні також наголосила на важливості залучення Сполучених Штатів до будь-яких дискусій щодо України та європейської безпеки.

Нагадаємо, після зустрічі в Парижі Мелоні сказала, що такі заходи не можуть проходити в "антитрампівському форматі".

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.