Посли ЄС затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

Про це в X (Twitter) написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Оновлено 11:11. Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила погодження нового пакета санкцій, привітавши цей крок.

"ЄС ще більше посилює боротьбу з обходом санкцій, націлившись на більшу кількість суден тіньового флоту Путіна та запроваджуючи нові заборони на імпорт та експорт. Ми маємо намір продовжувати тиск на Кремль", – написала вона в X (Twitter).

Як повідомляє Financial Times, 16-й пакет санкцій проти Росії націлений на алюмінієву промисловість країни і посилює обмеження на експорт нафти.

За словами свіврозмовників видання, заходи стосуються ще 13 банків, 73 танкерів так званого "тіньового флоту", що використовуються Москвою для експорту сирої нафти, і "поетапної" заборони на купівлю країнами ЄС деяких видів російської алюмінієвої продукції.

Пакет заходів також спрямований проти більшої кількості осіб і компаній, які допомагають Росії продовжувати війну проти України.

Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Раніше Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.

Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.