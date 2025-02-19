Послы ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

Об этом в X (Twitter) написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

По его словам, официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, – в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Обновлено 11:11. Впоследствии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила согласование нового пакета санкций, приветствовав этот шаг.

"ЕС еще больше усиливает борьбу с обходом санкций, нацелившись на большее количество судов теневого флота Путина и вводя новые запреты на импорт и экспорт. Мы намерены продолжать давление на Кремль", – написала она в X (Twitter).

Как сообщает Financial Times, 16-й пакет санкций против России нацелен на алюминиевую промышленность страны и усиливает ограничения на экспорт нефти.

По словам собеседников издания, меры касаются еще 13 банков, 73 танкеров так называемого "теневого флота", используемых Москвой для экспорта сырой нефти, и "поэтапного" запрета на покупку странами ЕС некоторых видов российской алюминиевой продукции.

Пакет мер также направлен против большего количества лиц и компаний, которые помогают России продолжать войну против Украины.

Как сообщалось, Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Ранее Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран представила свои предложения по 16-му пакету санкций. В частности, страны требуют ограничений против импорта российского газа и сжиженного природного газа.

Напомним, ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.