ЗМІ: В ЄС наступного тижня почнуть консультації про нові санкції проти РФ

Європейська комісія у вівторок, 14 січня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти Росії.

Про це польській радіостанції RMF24 розповіли кілька дипломатів ЄС, інформує "Європейська правда".

Як зазначається, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Водночас у публікації йдеться, що підготовка нового санкційного пакета може стикнутись із низкою труднощів, оскільки дипломати ЄС вважають, що було досягнуто певної "стелі" у прийнятті рішень щодо санкцій.

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Крім того, очікують спротив з боку таких країн, як Угорщина і Словаччина.

Як наслідок, ЄК також розглядає, серед іншого, обмеження, які матимуть такий самий ефект, як і санкції, але не вимагатимуть одностайності при ухваленні рішення, наприклад, підвищення тарифів на певні аграрні товари з Росії та Білорусі.

При цьому Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн вже представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій.

Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу (СПГ).

Країни також хочуть, щоб санкції були поширені на так званий російський "тіньовий" флот, кораблі якого нелегально перевозять російську нафту.

Поки що у 15-у пакеті санкції накладено лише на 72 судна з 600 одиниць "тіньового" флоту. Також вкотре пролунав заклик до заборони співпраці з російською ядерною галуззю.

Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

А напередодні США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".