В Естонії засудили напади на опозиційних лідерів Грузії

У Міністерстві закордонних справ Естонії засудили "обурливі та підлі" напади в Грузії на опозиційну президентку Саломе Зурабішвілі та експрем'єра країни, лідера опозиційної партії "За Грузію" Георгія Гахарію, яких нещодавно закидали яйцями.

Про це МЗС Естонії написало у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У МЗС Естонії обурилися "підлими" нападами на Зурабішвілі та Гахарію.

"Естонія закликає уряд Грузії негайно припинити ці напади та притягнути винних до відповідальності", – заявили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Як інформували, 17 лютого Гахарію закидали яйцями в тбіліському аеропорту, а поліція на це не відреагувала.

Також писали, що на Зурабішвілі напали в аеропорту та закидали яйцями, коли вона поверталась з Мюнхенської безпекової конференції.