В Эстонии осудили нападения на оппозиционных лидеров Грузии

В Министерстве иностранных дел Эстонии осудили "возмутительные и подлые" нападения в Грузии на оппозиционного президента Саломе Зурабишвили и экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахарию, которого недавно забросали яйцами.

Об этом МИД Эстонии написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В МИД Эстонии возмутились "подлыми" нападениями на Зурабишвили и Гахарию.

"Эстония призывает правительство Грузии немедленно прекратить эти нападения и привлечь виновных к ответственности", – заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Как информировали, 17 февраля Гахарию забросали яйцами в тбилисском аэропорту, а полиция на это не отреагировала.

Также писали, что на Зурабишвили напали в аэропорту и забросали яйцами, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности.