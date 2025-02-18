ЗМІ: п’яту президентку Грузії закидали яйцями в аеропорту

На п’яту президентку Грузії Саломе Зурабішвілі напали в аеропорту та закидали яйцями, коли вона поверталась з Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомив телеканал Pirveli, пише "Європейська правда".

У мережі з’явилось відео, як невідомі зустрічають Зурабішвілі криками "Зрадниця", знімаючи це на відео, та кидають у неї яйцями, з яких частина, схоже, влучила.

Поліція нібито ніяк не відреагувала на подію, як і попереднього дня, коли так само зустріли опозиційного експрем’єра Георгія Гахарію.

Минулого місяця Гахарію жорстоко побили в готелі у Батумі. У його партії "За Грузію" звинуватили у побитті владу та вимагають розслідування і покарання винуватців.

Нагадаємо, Європарламент 13 лютого ухвалив резолюцію із закликом не визнавати легітимною теперішню владу Грузії та бойкотувати її, а також заявив про визнання президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе ще до ухвалення резолюції назвав проєкт атакою на грузинську державність і незалежність.

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