Суд США тимчасово поновив на посаді голову Ради захисту систем заслуг, звільнену Трампом

Федеральний суддя США ухвалив рішення щодо тимчасового поновлення на посаді демократки Кеті Гарріс, яка обіймала посаду голови американського агентства, що розглядає апеляції співробітників федерального уряду, звільнених або притягнутих до дисциплінарної відповідальності, після того, як президент Дональд Трамп звільнив її.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У вівторок, 18 лютого, окружний суддя США Рудольф Контрерас у Вашингтоні видав тимчасову судову заборону, яка не дозволяє адміністрації Трампа усунути Кеті Гарріс з посади в Раді захисту систем заслуг, поки він розглядає її позов щодо того, що її звільнення було незаконним.

Зазначається, що ця справа є однією з кількох, поданих головами або членами незалежних рад, які були звільнені Трампом з моменту його вступу на посаду.

У 21-сторінковому рішенні суддя зазначив, що спроба Трампа звільнити Гарріс, ймовірно, порушила федеральний закон про створення ради, який дозволяє звільняти членів ради лише за "неефективність, нехтування обов'язками або зловживання службовим становищем".

"Існує значний суспільний інтерес у тому, щоб урядові установи дотримувалися федеральних законів, які регулюють їхнє існування та діяльність", – написав він.

Також суддя призначив на 3 березня слухання щодо того, чи дозволяти Гарріс залишатися на посаді голови правління до завершення розгляду справи.

Федеральні службовці, які втратили роботу, можуть звернутися до незалежної комісії, що складається з трьох членів, з вимогою поновитися на посаді.

Агентство написало, що минулого тижня адміністрація Трампа почала звільняти тисячі людей, за даними профспілок і колишніх працівників, і дала зрозуміти, що попереду ще більш масштабні звільнення. Скільки саме людей було звільнено, не повідомляється.

Міністерство юстиції стверджувало в позові Гарріс та інших, що Конституція США надає президенту широкі повноваження для усунення будь-якого посадовця, відповідального за виконання федеральних законів.

Майкл Катор, адвокат Гарріс, в електронному листі зазначив, що "це, звичайно, лише перший крок у низці битв, які майже напевно завершаться у Верховному суді".

Звернемо увагу, що це не перша справа проти рішень Трампа, яка викликала резонанс та дійшла до суду. Зокрема, 7 лютого він заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

Вже у четвер, 13 лютого, федеральний суддя наказав адміністрації Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.