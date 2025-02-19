Суд США временно восстановил в должности главу Совета защиты систем заслуг, уволенную Трампом

Федеральный судья США принял решение о временном восстановлении в должности демократа Кэти Харрис, которая занимала должность главы американского агентства, рассматривающего апелляции сотрудников федерального правительства, уволенных или привлеченных к дисциплинарной ответственности, после того как президент Дональд Трамп уволил ее.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Во вторник, 18 февраля, окружной судья США Рудольф Контрерас в Вашингтоне выдал временный судебный запрет, который не позволяет администрации Трампа отстранить Кэти Харрис с должности в Совете защиты систем заслуг, пока он рассматривает ее иск о том, что ее увольнение было незаконным.

Отмечается, что это дело является одним из нескольких, поданных председателями или членами независимых советов, которые были уволены Трампом с момента его вступления в должность.

В 21-страничном решении судья отметил, что попытка Трампа уволить Харрис, вероятно, нарушила федеральный закон о создании совета, который позволяет увольнять членов совета только за "неэффективность, пренебрежение обязанностями или злоупотребление служебным положением".

"Существует значительный общественный интерес в том, чтобы правительственные учреждения придерживались федеральных законов, регулирующих их существование и деятельность", – написал он.

Также судья назначил на 3 марта слушания относительно того, позволять ли Харрис оставаться в должности председателя правления до завершения рассмотрения дела.

Федеральные служащие, потерявшие работу, могут обратиться к независимой комиссии, состоящей из трех членов, с требованием восстановиться в должности.

Агентство написало, что на прошлой неделе администрация Трампа начала увольнять тысячи людей, по данным профсоюзов и бывших работников, и дала понять, что впереди еще более масштабные увольнения. Сколько именно людей было уволено, не сообщается.

Министерство юстиции утверждало в иске Харрис и других, что Конституция США предоставляет президенту широкие полномочия для отстранения любого должностного лица, ответственного за выполнение федеральных законов.

Майкл Катор, адвокат Харрис, в электронном письме отметил, что "это, конечно, лишь первый шаг в череде битв, которые почти наверняка завершатся в Верховном суде".

Обратим внимание, что это не первое дело против решений Трампа, которое вызвало резонанс и дошло до суда. В частности, 7 февраля он заявил, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

Уже в четверг, 13 февраля, федеральный судья приказал администрации Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире.