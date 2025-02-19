ЗМІ: у НАТО заявили, що за рік РФ втратила в Україні понад 530 тисяч військових

У НАТО відзначили зростання втрат серед російських окупаційних військ в Україні: за минулий рік РФ втратила понад 530 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

Про це у коментарі Politico розповів неназваний посадовець НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Загалом за три роки повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ досягли 837 тисяч вбитими та пораненими, заявив представник НАТО.

За словами посадовця, у січні Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість з яких були ударними дронами "Шахед".

Однак Україна домоглася певних успіхів під час атак на РФ у відповідь. Зокрема, удари по об’єктах російської нафтогазової інфраструктури призвели до того, що поставки на російські нафтопереробні заводи знизилися приблизно на 2,5 відсотка порівняно з минулим роком.

Також представник НАТО розповів про присутність північнокорейських військ на території Курської області. Наразі в регіоні перебувають 11 тисяч військових КНДР, але "відносно невелика частина" північнокорейців фактично бере участь у боях, решта перебувають за лінією фронту.

Північнокорейським військам набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж їхнім російським колегам, каже посадовець.

"Ми, як і раніше, бачимо, що північнокорейці покладаються на хвилі людських атак", – сказав він.

Раніше розвідка Британії на основі статистики, яку наводить Генштаб ЗСУ, назвала січень 2025 року найгіршим місяцем втрат для РФ після грудня 2024 року.

Розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.