СМИ: в НАТО заявили, что за год РФ потеряла в Украине более 530 тысяч военных

В НАТО отметили рост потерь среди российских оккупационных войск в Украине: за прошлый год РФ потеряла более 530 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом в комментарии Politico рассказал неназванный чиновник НАТО, сообщает "Европейская правда".

Всего за три года полномасштабного вторжения в Украину потери РФ достигли 837 тысяч убитыми и ранеными, заявил представитель НАТО.

По словам чиновника, в январе Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, подавляющее большинство из которых были ударными беспилотниками "Шахед".

Однако Украина добилась определенных успехов во время ответных атак на РФ. В частности, удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры привели к тому, что поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы снизились примерно на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Также представитель НАТО рассказал о присутствии северокорейских войск на территории Курской области. Сейчас в регионе находятся 11 тысяч военных КНДР, но "относительно небольшая часть" северокорейцев фактически участвует в боях, остальные находятся за линией фронта.

Северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем их российским коллегам, говорит чиновник.

"Мы по-прежнему видим, что северокорейцы полагаются на волны человеческих атак", – сказал он.

Ранее разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.

Разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.