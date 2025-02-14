Розвідка Естонії: РФ платить за захоплення одного квадратного кілометра 100 своїми солдатами

Розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 солдат її окупаційної армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів заступник начальника розвідувального центру Янек Кессельман, якого цитує ERR.

За оцінками естонської розвідки, поточні геополітичні події наразі не мали впливу на перебіг бойових дій в Україні.

"Бої тривають, причому як з боку Російської Федерації, так і з боку українських збройних сил", – сказав він.

Найпомітніші бої відбулися в Курській області, де українські війська розпочали наступ із міста Суджа в південно-східному напрямку.

Водночас ситуація на Покровському напрямку, який є основним для наступу окупаційних військ РФ, особливих змін не зазнала.

У разі захоплення Покровська наступною метою російських військ, імовірно, стануть Слов'янський і Краматорський напрямки, але за нинішніх темпів це не станеться швидко, вважає естонська розвідка.

"Окупація всієї території України такими темпами буде можлива до 2075 року", – сказав Кессельман.

В естонській розвідці оцінили, що порівняно з кінцем минулого року в січні 2025 року окупаційні сили РФ захопили за місяць приблизно на 100 квадратних кілометрів менше, але водночас зазнали втрат приблизно 100 солдатів на квадратний кілометр (вбитими і пораненими).

Відносно висока кількість втрат – у середньому від 1000 до 1500 убитих і поранених на день – змушує російські збройні сили відправляти поранених солдатів в атаки, зазначає розвідцентр.

"Ефективність таких "штурмових підрозділів" більш ніж сумнівна, проте вони вимотують українські війська (переважно за рахунок виснаження боєприпасів) і дають змогу Росії уникнути лікування інвалідів війни та виплати подальшої допомоги", – зазначає розвідка.

За словами Кессельмана, наразі Україна тримається дуже добре на всіх фронтах.

"Звичайно, їм надзвичайно важко, втрат багато, але втрати Російської Федерації явно більші, ніж втрати України", – додав представник естонської розвідки.

Раніше повідомляли, що за оцінками розвідки Естонії, на даний час Російська Федерація не становить прямої військової загрози для Естонії.

Також у доповіді естонської розвідки зазначалось, що Китай допомагає Росії обходити санкції та постачає компоненти для дронів.