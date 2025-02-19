Зеленський про зустріч в Ер-Ріяді: США допомогли Путіну вийти з ізоляції

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зустріч між російською і американською делегаціями в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, заявив, що вона допомогла РФ вийти з ізоляції.

Про це український президент сказав під час спілкування із журналістами у середу, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що "це їхнє право" обговорювати свої двосторонні питання.

"Хоча, я вважаю, що США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції через повномасштабне вторгнення", – зазначив Зеленський.

У контексті переговорів в Ер-Ріяді він також додав, що у Києві "не роздратовані" і "до всього готові".

Зеленський вказав, що Путін разом із росіянами "дуже радіють", тому що з ними обговорюють певні питання.

Для України ж, за його словами, у ситуації, що склалась, позитиву немає.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.