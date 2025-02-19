Зеленский о встрече в Эр-Рияде: США помогли Путину выйти из изоляции

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, заявил, что она помогла РФ выйти из изоляции.

Об этом украинский президент сказал во время общения с журналистами в среду, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что "это их право" обсуждать свои двусторонние вопросы.

"Хотя, я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения", – отметил Зеленский.

В контексте переговоров в Эр-Рияде он также добавил, что в Киеве "не раздражены" и "ко всему готовы".

Зеленский указал, что Путин вместе с россиянами "очень радуются", потому что с ними обсуждают определенные вопросы.

Для Украины же, по его словам, в сложившейся ситуации позитива нет.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.