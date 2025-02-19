Борис Джонсон: заяви Трампа не мають бути точними – вони повинні змусити Європу діяти
Експрем'єр Британії Борис Джонсон заперечив низку останніх заяв американського президента Дональда Трампа, однак наголосив, що такі заяви потрібні для мотивації Європи до дій.
Відповідний допис Джонсон розмістив у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Експрем'єр Британії вважає, що європейці мають припинити шокуватися з приводу Дональда Трампа і допомагати йому закінчити війну.
При цьому він сам заперечив Трампові, зокрема, у контексті його заяв про необхідність проведення виборів в Україні.
"Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік.
Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа", – зазначив Джонсон.
Однак, на його думку, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними, але "мають шокувати європейців і спонукати їх до дій".
Також він згадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів – переважно в Бельгії.
"Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку", – вважає Джонсон і звинувачує Європу у перешкоджанні розмороженню цих коштів.
"США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко", – зазначив Джонсон.
Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.
Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
Також Трамп доволі цинічно прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії 18 лютого.