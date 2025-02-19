Міністр оборони Німеччини вказав на помилки підходу США в розмовах з росіянами

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

На думку Пісторіуса, США позбавили себе головних козирів ще до початку переговорів.

"Американці зробили помилку, знявши питання членства України в НАТО зі столу переговорів", – сказав Пісторіус в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

Заяви США про територіальні поступки України також, на його думку, з самого початку послабили б переговорну позицію Заходу.

Крім того, сказав політик, неприйнятно, що США ведуть переговори з Росією без залучення європейських держав, але в той же час покладають на них тягар забезпечення миру в майбутньому.

Міністр оборони не виключив залучення до цього Німеччини, але спочатку потрібно було б уточнити рамкові умови. Наразі, однак, все виглядає дуже "вибухонебезпечно і нестабільно".

Також Борис Пісторіус розкритикував європейську дискусію щодо потенційного розгортання іноземних миротворців в Україні та назвав її передчасною.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.