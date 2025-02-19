Министр обороны Германии указал на ошибки подхода США в разговорах с россиянами

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к переговорам по мирному урегулированию в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По мнению Писториуса, США лишили себя главных козырей еще до начала переговоров.

"Американцы совершили ошибку, сняв вопрос членства Украины в НАТО со стола переговоров", – сказал Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Заявления США о территориальных уступках Украины также, по его мнению, с самого начала ослабили бы переговорную позицию Запада.

Кроме того, сказал политик, неприемлемо, что США ведут переговоры с Россией без привлечения европейских государств, но в то же время возлагают на них бремя обеспечения мира в будущем.

Министр обороны не исключил привлечения к этому Германии, но сначала нужно было бы уточнить рамочные условия. Сейчас, однако, все выглядит очень "взрывоопасно и нестабильно".

Также Борис Писториус раскритиковал европейскую дискуссию относительно потенциального развертывания иностранных миротворцев в Украине и назвал ее преждевременной.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.