Пісторіус роздратований передчасними дискусіями у ЄС щодо миротворців в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував європейську дискусію щодо потенційного розгортання іноземних миротворців в Україні та назвав її передчасною.

Його слова цитує dpa, пише "Європейська правда".

Після подібних коментарів канцлера Олафа Шольца і міністерки закордонних справ Анналени Бербок, Пісторіус заявив, що він "роздратований тим, що деякі європейці зараз поспішають і кажуть, що вони готові робити або не робити".

"Як найбільший член НАТО в Європі, Німеччина, безумовно, братиме участь у будь-яких значущих миротворчих заходах", – сказав він.

Однак очільник німецького Міноборони стверджує, що Європа повинна тримати "свої карти близько" й виробити єдину позицію напередодні можливих перемовин щодо припинення війни в Україні між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним.

Пісторіус заявив, що не буде "говорити Дональду Трампу або Владіміру Путіну, що готовий зробити" до переговорів, критикуючи коментарі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який пообіцяв надати британські війська для миротворчих сил в Україні.

"Зараз не час обговорювати це публічно", – впевнений він.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що жодна країна, що межує з Росією, не повинна брати участь у потенційній миротворчій місії в Україні.