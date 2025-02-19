У Польщі могли впасти фрагменти ракети Falcon 9 Ілона Маска

Польське космічне агентство підтвердило, що над Польщею вранці 19 лютого горів компонент космічної ракети Falcon 9 компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Польське космічне агентство повідомляє, що між 4:46 і 4:48 ранку стався неконтрольований вхід в атмосферу одного з елементів ракети-носія Falcon 9 R/B. Вона злетіла з авіабази "Вандерберг" у Каліфорнії 1 лютого і сьогодні згоріла над Польщею.

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"Польське космічне агентство, Департамент космічної безпеки (DBK) підтверджує, що над територією Польщі з 04:46 до 04:48 19 лютого 2025 року стався неконтрольований вхід в атмосферу частини ракети-носія FALCON 9 R/B – номер об'єкта NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y.

Елемент ракети, вагою приблизно 4 тонни, належав до місії Space X Starlink Group 11-4, яка злетіла з авіабази "Ванденберг" у Каліфорнії 1 лютого 2025 року", – повідомило агентство.

Горіння було видно над Мазовією, Нижньою Сілезією та Великою Польщею. Об'єкт також бачили над Німеччиною та Данією.

Найімовірніше, що елементи ракети впали поблизу Познані. Там був знайдений бак, який охоронявся службами. Космічне агентство перевіряє, чи він походить від Falcon 9.

Знайдений неподалік Познані об'єкт

Концерн Ілона Маска SpaceX поки що не згадував про цей випадок.

Нагадаємо, у квітні 2023 року неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – випадково знайшли уламки ракети. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.

Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня 2024 року Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом" – ймовірно, БПЛА, збивати його не стали. Уламки цього об’єкта так і не виявили. Спікер Сейму висловив припущення, що на радарах відобразилась "погодна аномалія".