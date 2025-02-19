В Польше могли упасть фрагменты ракеты Falcon 9 Илона Маска

Польское космическое агентство подтвердило, что над Польшей утром 19 февраля горел компонент космической ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Польское космическое агентство сообщает, что между 4:46 и 4:48 утра произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9 R/B. Она взлетела с авиабазы "Вандерберг" в Калифорнии 1 февраля и сегодня сгорела над Польшей.

фото PAP

"Польское космическое агентство, Департамент космической безопасности (DBK) подтверждает, что над территорией Польши с 04:46 до 4:48 19 февраля 2025 года произошел неконтролируемый вход в атмосферу части ракеты-носителя FALCON 9 R/B – номер объекта NORAD / COSPAR ID 62878 / 2025-022Y.

Элемент ракеты, весом примерно 4 тонны, относился к миссии Space X Starlink Group 11-4, которая взлетела с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии 1 февраля 2025 года", – сообщило агентство.

Горение было видно над Мазовией, Нижней Силезией и Великопольским воеводством. Объект также видели над Германией и Данией.

Вероятнее всего, элементы ракеты упали вблизи Познани. Там был найден бак, который охранялся службами. Космическое агентство проверяет, происходит ли он от Falcon 9.

Найденный неподалеку от Познани объект

Концерн Илона Маска SpaceX пока не упоминал об этом случае.

Напомним, в апреле 2023 года неподалеку от Быдгоща – города на севере Польши далеко от восточных границ – случайно нашли обломки ракеты. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.

После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа 2024 года Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом" – вероятно, БПЛА, сбивать его не стали. Обломки этого объекта так и не обнаружили. Спикер Сейма высказал предположение, что на радарах отобразилась "погодная аномалия".