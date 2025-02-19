Коаліційні партії Словаччини домовилися про реконструкцію уряду

Партії Smer, "Голос" та SNS домовилися про реконструкцію уряду – партія Smer прем'єра Роберта Фіцо отримала два додаткові міністерства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо оголосив про угоду про реконструкцію уряду. Він отримав Міністерство інформатизації від партнера по коаліції "Голос", яке раніше очолював Ріхард Раші, і Міністерство туризму і спорту від найменшої коаліційної партії SNS.

Це змінює розподіл влади, про який сторони домовилися після парламентських виборів восени 2023 року. Коаліційна угода змінюється шляхом прийняття поправки через 17 місяців після парламентських виборів.

"З огляду на те, що кількість членів парламентських груп "Голос"і SNS зменшилася, голова партії Smer-SSD Роберт Фіцо, голова партії "Голос" Матуш Шутай Ешток і голова партії SNS Андрей Данко підписали поправку до коаліційної угоди", – написав лідер Smer в соціальній мережі.

Переговори про оновлений розподіл міністерств розпочалися після того, як троє депутатів вийшли з SNS, а четверо з "Голосу" розпочали бунт. Коаліція Smer, "Голос" та SNS не могла розраховувати на більшість у парламенті. Вона могла розраховувати лише на 72 депутати замість початкових 79.

Формальну крапку в кризі поставить президент, який призначає міністрів за поданням прем'єр-міністра. Роберт Фіцо представив свою ідею вирішення коаліційної кризи Петру Пеллегріні в понеділок на неформальній зустрічі в президентському палаці. Переговори між політичними партіями тривали ввечері в понеділок і весь вівторок.

У середу Петер Пеллегріні надіслав повідомлення прем'єр-міністру Фіцо, що разом з планом реконструкції він хоче отримати список депутатів, які підтримають оновлений уряд.

Нагадаємо, у січні прозахідні опозиційні партії оголосили, що планують ініціювати вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Це сталось після застережень самого Фіцо про те, що його урядовій коаліції загрожує розпад.

Дивіться також відеоблог і читайте статтю "ЄвроПравди" про те, навіщо уряд Словаччини свідомо розпалює конфлікт з Україною.