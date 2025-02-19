Коалиционные партии Словакии договорились о реконструкции правительства

Партии Smer, "Голос" и SNS договорились о реконструкции правительства – партия Smer премьера Роберта Фицо получила два дополнительных министерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Премьер-министр Роберт Фицо объявил о соглашении о реконструкции правительства. Он получил Министерство информатизации от партнера по коалиции "Голос", которое ранее возглавлял Рихард Раши, и Министерство туризма и спорта от наименьшей коалиционной партии SNS.

Это меняет распределение власти, о котором стороны договорились после парламентских выборов осенью 2023 года. Коалиционное соглашение меняется путем принятия поправки через 17 месяцев после парламентских выборов.

"Учитывая то, что количество членов парламентских групп "Голос" и SNS уменьшилось, председатель партии Smer-SSD Роберт Фицо, председатель партии "Голос" Матуш Шутай Эшток и председатель партии SNS Андрей Данко подписали поправку к коалиционному соглашению", – написал лидер Smer в социальной сети.

Переговоры об обновленном распределении министерств начались после того, как трое депутатов вышли из SNS, а четверо из "Голоса" начали бунт. Коалиция Smer, "Голос" и SNS не могла рассчитывать на большинство в парламенте. Она могла рассчитывать только на 72 депутата вместо первоначальных 79.

Формальную точку в кризисе поставит президент, который назначает министров по представлению премьер-министра. Роберт Фицо представил свою идею решения коалиционного кризиса Петру Пеллегрини в понедельник на неформальной встрече в президентском дворце. Переговоры между политическими партиями продолжались вечером в понедельник и весь вторник.

В среду Петер Пеллегрини направил сообщение премьер-министру Фицо, что вместе с планом реконструкции он хочет получить список депутатов, которые поддержат обновленное правительство.

Напомним, в январе прозападные оппозиционные партии объявили, что планируют инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

Это произошло после предостережений самого Фицо о том, что его правительственной коалиции грозит распад.

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