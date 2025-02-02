Прем'єр Фінляндії стурбований тарифними погрозами Трампа на адресу ЄС

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти ЄС, заявив, що ситуація дуже серйозна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Орпо прокоментував питання можливих тарифів журналістам під час передвиборчого круїзу Національної коаліційної партії в суботу ввечері.

"Це, звичайно, дуже серйозна ситуація. Ми вже бачили, що він також реалізує ці погрози щодо торговельної політики. Але ми ще не бачили жодної конкретної презентації", – сказав Орпо.

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"Зараз дуже важливо, щоб ми діяли як ЄС об'єднано, рішуче і твердо, координували наші дії і розглянули рамки переговорів", – додав він.

За словами Орпо, це питання буде обговорюватися лідерами ЄС на неформальному саміті в понеділок. За його словами, лідери розглянуть позицію ЄС і реакцію, якщо така ситуація виникне.

Орпо додав, що Сполучені Штати готові імпортувати велику кількість скрапленого природного газу до Європи. Європі потрібен газ, і вона не хоче імпортувати його з Росії.

"Це хороший приклад того, як ми можемо збалансувати торговельний баланс зі Сполученими Штатами", – сказав Орпо.

Європейський Союз заявив, що вживе необхідних заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить запровадити тарифи проти європейського імпорту.

Коментар речника ЄС зʼявився після останніх заяв Трампа, який підтвердив намір запровадити тарифи проти ЄС слідом за Мексикою, Канадою та Китаєм.