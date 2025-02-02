Премьер Финляндии обеспокоен тарифными угрозами Трампа в адрес ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ЕС, заявил, что ситуация очень серьезная.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Орпо прокомментировал вопрос возможных тарифов журналистам во время предвыборного круиза Национальной коалиционной партии в субботу вечером.

"Это, конечно, очень серьезная ситуация. Мы уже видели, что он также реализует эти угрозы в отношении торговой политики. Но мы еще не видели никакой конкретной презентации", – сказал Орпо.

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"Сейчас очень важно, чтобы мы действовали как ЕС объединенно, решительно и твердо, координировали наши действия и рассмотрели рамки переговоров", – добавил он.

По словам Орпо, этот вопрос будет обсуждаться лидерами ЕС на неформальном саммите в понедельник. По его словам, лидеры рассмотрят позицию ЕС и реакцию, если такая ситуация возникнет.

Орпо добавил, что Соединенные Штаты готовы импортировать большое количество сжиженного природного газа в Европу. Европе нужен газ, и она не хочет импортировать его из России.

"Это хороший пример того, как мы можем сбалансировать торговый баланс с Соединенными Штатами", – сказал Орпо.

Европейский Союз заявил, что примет необходимые ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.

Комментарий представителя ЕС появился после последних заявлений Трампа, который подтвердил намерение ввести тарифы против ЕС вслед за Мексикой, Канадой и Китаем.