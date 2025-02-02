У Німеччині пройшли протести проти співпраці консерваторів з ультраправими

Десятки тисяч жителів Німеччини вийшли на акції протесту на тлі планів опозиційного консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) радикально посилити міграційне законодавство, яке отримало у Бундестазі підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Мітинги в суботу, 1 лютого, відбулися у багатьох федеральних землях.

В Ессені поліція нарахувала 14 тисяч демонстрантів, у Гамбурзі – 65 тисяч. Крім того, мітинги відбулися в Бремені, Аугсбурзі, Вюрцбурзі, Карлсруе та Штутгарті.

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На багатьох акціях об'єктом критики став кандидат у канцлери, лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Так, одна з організаторок мітингу в Лейпцигу, який зібрав кілька тисяч людей, заявила: "Той, хто співпрацює з фашистами, має чекати на наш опір".

У Кельні плакати протестувальників закликали Мерца "слухати маму". Прізвиськом Mutti німці охрестили колишню канцлерку Анґелу Меркель, яка кількома днями раніше піддала главу ХДС критиці. Меркель вважає неприпустимим для демократичних партій користуватися підтримкою "АдН" для проведення проєктів у парламенті.

Деякі акції були спрямовані суто проти "АдН".

Так, демонстрація у Ной-Ізенбурзі проти передвиборної кампанії правих популістів зібрала, за оцінкою влади, близько дев'ятьох тисяч людей.

Цього тижня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Cвіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.