В Германии прошли протесты против сотрудничества консерваторов с ультраправыми

Десятки тысяч жителей Германии вышли на акции протеста на фоне планов оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) радикально ужесточить миграционное законодательство, которое получило в Бундестаге поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Митинги в субботу, 1 февраля, состоялись во многих федеральных землях.

В Эссене полиция насчитала 14 тысяч демонстрантов, в Гамбурге – 65 тысяч. Кроме того, митинги прошли в Бремене, Аугсбурге, Вюрцбурге, Карлсруэ и Штутгарте.

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На многих акциях объектом критики стал кандидат в канцлеры, лидер ХДС Фридрих Мерц.

Так, одна из организаторов митинга в Лейпциге, который собрал несколько тысяч человек, заявила: "Тот, кто сотрудничает с фашистами, должен ждать нашего сопротивления".

В Кельне плакаты протестующих призывали Мерца "слушать маму". Прозвищем Mutti немцы окрестили бывшего канцлера Ангелу Меркель, которая несколькими днями ранее подвергла главу ХДС критике. Меркель считает недопустимым для демократических партий пользоваться поддержкой "АдГ" для проведения проектов в парламенте.

Некоторые акции были направлены сугубо против "АдГ".

Так, демонстрация в Ной-Изенбурге против предвыборной кампании правых популистов собрала, по оценке властей, около девяти тысяч человек.

На этой неделе в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по усилению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.