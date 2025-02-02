Около 80 тысяч человек вышли на протест против сотрудничества с ультраправыми в Берлине

По данным полиции, около 80 000 человек вышли в Берлине на демонстрацию против сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Берлине против сотрудничества с "АдГ". Ближе к вечеру полиция говорила об около 80 000 человек, организаторы заявили о 250 000 участников.

Демонстрация протянулась от Колонны Победы до штаб-квартиры партии ХДС. На улице 17-го июня перед зданием Бранденбургского парламента

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Демонстранты перед этим собрались перед Рейхстагом. Лидеры СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш также были там. По словам Клингбайля, он хотел послать сигнал, что в этой стране есть сильный демократический центр, и что правые экстремисты не должны иметь права голоса в политике.

Девиз демонстрации – "Восстание порядочных людей – мы являемся защитой!". Многие участники имели при себе плакаты и транспаранты. На них, в частности, было написано: "Фриц, послушай маму", „5 минут до 1933 года", „Нет Мерцу в феврале".

Журналист Мишель Фридман, который несколько дней назад в знак протеста вышел из ХДС, напомнил всем на открытии митинга об обещании, что достоинство каждого человека неприкосновенно.

Относительно "АдГ" Фридман добавил: "Партия ненависти – это партия, которая не стоит на почве демократии".

Бывший председатель Совета Евангелической церкви Германии (EKD) Генрих Бедфорд-Штром предупредил, что еще одно совместное голосование с партией, которая частично является правоэкстремистской, следует исключить раз и навсегда. "Нельзя объединять усилия с теми, кто попирает человеческое достоинство, и точка", – сказал он.

К демонстрации призвали организация Campact, DGB Берлин-Бранденбург и "Пятницы ради будущего". После митинга-открытия было запланировано демонстрационное шествие к Дому Конрада Аденауэра, партийной штаб-квартире ХДС в районе Тиргартен, что в Берлине.

Люди также вышли на улицы в Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме и Брауншвейге. Под лозунгом "Цветные вместо коричневых" любители водных видов спорта провели в Кельне демонстрацию на 350 лодках. В солнечную погоду они выстроились друг за другом на Рейне. Они держали транспаранты с лозунгами "Нет расизму" и "За демократию и разнообразие".

На этой неделе в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.