США призупиняють розгляд заявок українців, яким дозволили в'їзд за часів Байдена

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило розгляд імміграційних заяв, поданих мігрантами з України та низки інших країн, яким дозволили в’їхати до США за певними програмами, ухваленими за часів адміністрації Джо Байдена.

Це підтвердили "Голосу Америки" в Міністерстві внутрішньої безпеки США, передає "Європейська правда".

Як зазначається, призупинення також стосується мігрантів, які прибули до США за програмою "Єднання заради України" (U4U).

"Це адміністративне призупинення всіх запитів, що очікують на розгляд, на отримання запитів на зміну статусу від Служби громадянства та імміграції США (USCIS) для учасників програм "Єднання заради України" (U4U), а також програми для гаїтян, кубинців, нікарагуанців та венесуельців чи за програмою возз’єднання сімей (FRP)", – розповіли в американському відомстві.

У відомстві пояснили, що призупинення – це додаткова перевірка задля уникнення шахрайства та загроз нацбезпеці.

Відтак Служба громадянства та імміграції США тимчасово призупинила обробку всіх нерозглянутих заявок на можливість зміни імміграційного статусу від осіб, які в’їхали до США за спеціальними програмами гуманітарного пароля, зокрема U4U.

До завершення перевірки щодо зазначених ризиків ці заявки не розглядатимуться.

Імміграційна адвокатка та почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур розповіла, що це означає, що, "ймовірно, від сьогодні очікуються значні затримки в обробці всіх заявок".

Вона сказала, що станом на зараз українці мають право на поновлення статусу за іншою міграційною програмою, Temporary Protected Status (TPS), про продовження якої до жовтня 2026 року в середині січня оголосило Міністерство внутрішньої безпеки США за адміністрації Байдена. За її словами, ця програма наразі захищена законодавством.

Зазначається, що станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 тисяч українців.

З моменту вступу на посаду Трамп посилив підхід до імміграції, обмеживши доступ до притулку. Зокрема, він спрямував війська на американо-мексиканський кордон і збільшив кількість імміграційних рейдів і прискорених депортацій.

Наприкінці січня стало відомо, що посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), яке зокрема брало активну участь у допомозі Україні, "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

13 лютого федеральний суддя наказав адміністрації Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.